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Şile'de yağmur sonrası sel! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 08.07.2023 15:19
İstanbul Şile'de yağmur sonrası sel meydana geldi. Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son durumu aktardı.
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