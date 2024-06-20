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Şile'de tatil yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 12:32
Güncelleme:20.06.2024 12:32
Tatilini İstanbul'da geçirenlerin uğrak noktalarından biri de, her yıl olduğu gibi yine Şile oldu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
Şile’de tatil yoğunluğu
Şile'de tatil yoğunluğu
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