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Şile’de otomobil ATV’ye çarptı: 2 yaralı! Otomobilin çarptığı ATV devrildi

Şile’de otomobil ATV’ye çarptı: 2 yaralı! Otomobilin çarptığı ATV devrildi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.08.2024 10:07
İstanbul Şile'de bir otomobil sürücüsü önünde ilerleyen ATV'ye çarptı. Kazada 16 yaşındaki çocuk hafif yaralanırken ağır yaralanan annenin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
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