Şile'de korkunç cinayet! Otel sahibi husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

İstanbul Şile'de iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan otel sahibi ile başka bir otelin işletmecisi, tekrar bir araya geldi. Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'a ateş ederek öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.