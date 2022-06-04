04 Haziran 2022, Cumartesi
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Şile’de korku dolu anlar! Ölümden döndüler
İstanbul Şile’de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.