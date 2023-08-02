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Şile sahilinde bulunan top mermileri SAS timlerince imha ediliyor

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 09:32
İstanbul Şile açıklarında denizde bulunan patlamamış top mermileri, SAS ekipleri tarafından kontrollü olarak imha ediliyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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