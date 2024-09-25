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Şile açıklarında seyreden gemide yangın!

Şile açıklarında seyreden gemide yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 17:42
İstanbul Şile açıklarında, Zonguldak’a gitmek üzere hareket eden bir gemide yangın çıktı. Alevlere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müdahale etti.
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