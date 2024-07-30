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Şile açıklarında oluşan hortum kamerada

Şile açıklarında oluşan hortum kamerada

İHA
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Giriş: 30.07.2024 10:17
Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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