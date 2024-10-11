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Silajlık mısırda rekolteden üreticiler memnun!

Silajlık mısırda rekolteden üreticiler memnun!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 16:12
Malatya'da büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için kullanılan ve son yıllarda çiftçilerin gözdesi olan silajlık mısırda hasat başladı. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
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Silajlık mısırda rekolteden üreticiler memnun!
Silajlık mısırda rekolteden üreticiler memnun!
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