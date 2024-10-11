Silajlık mısırda rekolteden üreticiler memnun!

Malatya'da büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için kullanılan ve son yıllarda çiftçilerin gözdesi olan silajlık mısırda hasat başladı. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.

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