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Silahlı kavgada arada kalıp ölen kadının cinayet şüphelisi yakalandı

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Giriş: 14.03.2024 15:43
Güncelleme:14.03.2024 15:43
Diyarbakır'da akrabalarının silahlı kavgasında arada kalıp hayatını kaybeden Mürsel Kaya'nın (50) cinayet şüphelisi Fatih Kaya (28) yakalandı. Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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