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Silahlı çatışmaya girdiği iddia edilen İsveçli 5 kişi tutuklandı

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Giriş: 15.09.2023 17:12
İstanbul'da bir kafede oturdukları sırada motosikletli 2 kişi ile silahlı çatışmaya girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.
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