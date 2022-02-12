Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış

BURSA'da E.M.'yi (26) dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Deniz Çakıcı'nın (30) telefonunu inceleyen polis, bir başka kişiye de aynı şekilde işkence yaptıklarına dair görüntülere ulaştı. ‘Eskici’ olan soyadını 3 yıl önce değiştirdiği belirlenen Çakıcı’nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.