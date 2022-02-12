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Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış

DHA
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Giriş: 12.02.2022 17:03
BURSA'da E.M.'yi (26) dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Deniz Çakıcı'nın (30) telefonunu inceleyen polis, bir başka kişiye de aynı şekilde işkence yaptıklarına dair görüntülere ulaştı. ‘Eskici’ olan soyadını 3 yıl önce değiştirdiği belirlenen Çakıcı’nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.
Yaşar Çakıcı’nın telefonunda işkence görüntüleri!
Yaşar Çakıcı'nın telefonunda işkence görüntüleri!
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