12 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış
BURSA'da E.M.'yi (26) dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Deniz Çakıcı'nın (30) telefonunu inceleyen polis, bir başka kişiye de aynı şekilde işkence yaptıklarına dair görüntülere ulaştı. ‘Eskici’ olan soyadını 3 yıl önce değiştirdiği belirlenen Çakıcı’nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.