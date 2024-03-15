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Videolar Yaşam Videoları Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı

Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı

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Giriş: 15.03.2024 10:49
Adana'da silahla rehin aldıkları iki kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı.
Silahla rehin alıp, gasp eden 2 kişi tutuklandı
Silahla rehin alıp, gasp eden 2 kişi tutuklandı
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