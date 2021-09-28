Silahla dizlerinden vurup yerde böyle tekmelediler

Kağıthane’de bir adam otomobiline yaklaşan şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şahsa yumruk atan adam, silahla dizlerinden vuruldu. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralıyı yerde tekmeleyerek kaçan saldırgan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından semtte yapılan şok uygulamada yakalandı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydı olan Burak Misoğlu, otomobille cadde üzerinde seyrettiği esnada bir işyerinin önünde durdu. O esnada dükkanın önünde olan şahıs ile Misoğlu konuşmaya başladı. Bir süre sonra aracından inen Misoğlu, tartıştığı şahsa yumruk attı. Yumruk o esnada şahısla kendisini ayırmak için araya giren diğer bir şahsa denk geldi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, yumruk yiyen şahıs silahını çekerek kendisine yumruk atan şahsa kurşun yağdırdı. Şahıslar ardından koşarak kaçarken, dizlerinden vurularak yaralanan Misoğlu ise yere yığıldı.Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Misoğlu otomobille seyrettiği esnada frene basıp geri manevra yapıyor. Ardından bir şahıs camdan aracın içerisindeki Misoğlu ile konuşuyor. Diğer bir şahısta aracın yan tarafında bekliyor. Aracından inen Misoğlu, bekleyen şahsa yumruk sallıyor. Çıkan kavgada darbedilen Misoğlu, yumruk attığı şahıs tarafından dizlerinden vuruluyor. Misoğlu yere düşerken saldırganlar onu tekmeliyor. Daha sonra şahıslar koşarak kaçıyor.