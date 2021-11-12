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Silahıyla domuz vurmak isteyen çoban kendini yaraladı

İHA
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Giriş: 12.11.2021 01:30
Güncelleme:12.11.2021 01:36
Elazığ’da bir çoban, domuz sürüsüne ateş etmek isterken kendisini vurdu. Kolundan yaralanan çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Maden ilçesi Altıntarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan Z.T., karşısına çıkan domuz sürüsüne ateş etmek istedi.

O sırada tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışan T., silahın bir anda ateş alması ile kolundan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı çoban, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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