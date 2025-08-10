10 Ağustos 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Silahını temizlerken kendisini vurdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.08.2025 11:50
Elazığ’da bir kişi, evde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tandırbaşı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahını temizlemek için çıkaran Y.V. bir süre temizlik yaptıktan sonra silah ateş aldı. Silah sesini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

