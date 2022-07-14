14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Silahını temizlerken arkadaşını vurdu: 1 kişi gözaltında

Silahını temizlerken arkadaşını vurdu: 1 kişi gözaltında

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2022 18:45
Konya’da tabancasını temizlediği sırada arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı. Bacağından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Silahını temizlerken arkadaşını vurdu: 1 kişi gözaltında
Silahını temizlerken arkadaşını vurdu: 1 kişi gözaltında
Görülmedik düğün! ’Bize takı takmayın’
Görülmedik düğün! 'Bize takı takmayın’
İstanbul Kartal’da ağaçlık alanda yangın
İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda yangın
Feci kazada 3 kişi yanarak öldü
Feci kazada 3 kişi yanarak öldü
Sazlıbosna Barajı’nda endişelendiren görüntü
Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü
6 yıldır dinmeyen acı! Vazgeçmedi
6 yıldır dinmeyen acı! Vazgeçmedi
Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü
Antalya’da kanyonda feci ölüm! Başına taş düştü
İşte yangına neden olan trafo
İşte yangına neden olan trafo
Siirt’te hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Siirt’te hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Yürekleri ağızlara getirdi!
Yürekleri ağızlara getirdi!
Buzluk Mağarası gidenleri şoke ediyor! İ
Buzluk Mağarası gidenleri şoke ediyor! İ
Isparta’da dehşete düşüren olay!
Isparta’da dehşete düşüren olay!
Daha Fazla Video Göster