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Silah kaçakçılarına darbe! Bursa'da ruhsatsız silah operasyonu

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 12:41
Son dakika haberi... Bursa'da yapılan operasyonda 245 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin atölye olarak kullandıkları iş yerinde namluları değiştirerek kurusıkıdan bozma silah yaptıklarını tespit etti.

Zanlılardan bazılarının bu silahları müşterilerin adreslerine götürmek için motosikletli kuryelik yaptığını da belirleyen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Osmangazi ilçesindeki bir iş hanında av bayisi, depo ve atölye olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda K.Y, B.T, M.U. ve M.O. gözaltına alındı.

Bu adreste yapılan aramalarda çeşitli çaplarda kurusıkıdan bozma 56 tabanca, 21 ruhsatsız tabanca, 37 ruhsatsız tüfek, MP5 otomatik silah, namlusu değiştirilecek 130 kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda 1360 fişek, 50 tabanca gövdesi, 44 sürgü üst kapağı, 61 namlu, 20 şarjör, iki spiral aleti, mengene, matkap ve namlu ölçüm aleti bulundu.

Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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