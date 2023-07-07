Sıkılma hali bir depresyon belirtisi mi? Neden iç sıkıntı yaşarız?

Hayatımızın bazı dönemlerinde zaman zaman bir iç sıkıntısı ve bunalma hali yaşayabiliyoruz. Bu durumun elbette birçok etkeni bulunuyor. Neden iç sıkıntısı yaşıyoruz? Bu sıkılma bir depresyon belirtisi mi? Psikolojik bunalma halinden nasıl kurtuluruz? Merak edilenleri aile ve çift terapisti Ayşenur Bayraktar yanıtladı.

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