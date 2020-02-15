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15.02.2020

Sık grip olmak kansere mi yol açıyor? Uzman isimden canlı yayında önemli açıklama | Video

Sık sık enfeksiyon kapmak ya da grip olmak kansere yakalanma riskini artırır mı? Son günlerde sık sık dillendirilen bu iddiayı uzmanlar yalanlıyor. Onlara göre, bağışıklık sisteminin zayıflaması önemli bir sorun ancak sık enfeksiyon geçirmenin kansere neden olabileceği iddiası doğru değil. Ayrıca, çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için küçük yaşta enfeksiyonlarla tanışması da oldukça önemli. Prof. Şule Ünal konuya ilişkin A Haber yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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