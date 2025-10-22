Siirt’te yağışla birlikte oluşan heyelan yola böyle aktı

22 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 22.10.2025 14:15
İlçenin Dağdüşü ve Gönülaldı köy yolları, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma sonucu yolları temizleyerek yeniden trafiğe açtı. Bölgede olası yeni heyelan riskine karşı ekiplerin ,çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
