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01.02.2020

Siirt'te öğrencisini darp eden o öğretmen açığa alındı! |Video

Siirt'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca hakkında soruşturma başlatıldı. Bakanlık öğrencisine şiddet uygulandığı öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü.

Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.

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