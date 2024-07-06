Siirt'te kaybolan 67 yaşındaki adam yaralı olarak bulundu

Siirt'te merkeze bağlı Kalender köyünde kaybolan kişi ekipler tarafından saatler sonra yaralı olarak bulundu. Yaşlı adam, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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