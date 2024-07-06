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Siirt'te kaybolan 67 yaşındaki adam yaralı olarak bulundu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 16:37
Siirt'te merkeze bağlı Kalender köyünde kaybolan kişi ekipler tarafından saatler sonra yaralı olarak bulundu.  Yaşlı adam, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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