05 Şubat 2025, Çarşamba
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Siirt'te kaçak avlanan keklikler doğaya bırakıldı!
Siirt'te kaçak avlanan 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten yapılan denetimde avcılık belgesi olmadan avlanmaktan 21 bin 441 lira idari para cezası, canlı olarak doğadan 3 adet kınalı keklik elde etmekten dolayı 8 bin 400 lira tazminat bedeli olmak üzere toplamda 29 bin 841 lira para cezası uygulandı. Kafes içerisinde ele geçirilen 3 adet Kınalı Keklik ise rehabilitasyon ve bakım işlemleri sonrasında doğaya salındı.