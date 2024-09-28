28 Eylül 2024, Cumartesi
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Siirt'te iskambo pekmezinin yapımına başlandı
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyüne iskambo pekmezinin yapımına başlandı. Köyün geçim kaynağı olan ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan iskambo pekmezi, bağlarda yetişen kaliteli üzümlerle üretiliyor. Toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen suyun kazanlarda kaynatılıp mayalanmasıyla içerisine meşe odunundan elde edilmiş kül atılıyor. Soğuyup süzüldükten sonra yeniden ateşte uzun süre kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.