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Siirt'te feci kaza! Yanan araçtaki 6 kişi öldü

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Giriş: 06.11.2023 22:02
Son dakika haberleri... Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Siirt’te feci kaza! Yanan araçtaki 6 kişi öldü
Siirt'te feci kaza! Yanan araçtaki 6 kişi öldü
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