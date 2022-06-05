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Siirt’te doktor darp edildi! Sebebi akıllara durgunluk verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2022 19:58
Siirt’in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev alan Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediğini sebebiyle hastası M.T. tarafından şiddete uğradı. Güvenlik kamerasına kaydedilen olay ardından gözaltına alınan M.T. % 67 zihinsel engelli raporu olduğu sebebiyle adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
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