05 Haziran 2022, Pazar
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Siirt’te doktor darp edildi! Sebebi akıllara durgunluk verdi
Siirt’in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev alan Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediğini sebebiyle hastası M.T. tarafından şiddete uğradı. Güvenlik kamerasına kaydedilen olay ardından gözaltına alınan M.T. % 67 zihinsel engelli raporu olduğu sebebiyle adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.