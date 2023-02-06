Siirt’te DEPREMİN şiddeti kamerada

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Siirt olmak üzere çok sayıda ilden de hissedildi.

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