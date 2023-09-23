Siirt'te CHP İl Kongresi karıştı! Masalar sandalyeler havada uçuştu

CHP il ve ilçe kongrelerindeki olaylar bir türlü durulmuyor. Değişim grubu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup arasındaki gerilim hemen her il ve ilçede göze çarpıyor. Olaylı son kongre Siirt'te gerçekleşti. Siir İl Kongresi'nde taraflar birbirine girdi. Polis ekipleri arbedeye müdahale ederken, gözaltına alınanlar oldu. İşte CHP'nin olaylı kongresinde yaşananlar...