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Siirt’te araç dereye uçtu! AFAD film gibi kurtarma çalışması gerçekleştirdi

İHA
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Giriş: 17.01.2024 01:13
Siirt’in Kurtalan ilçesinde sürücü, dereye uçan otomobilinin üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu. AFAD ekipleri, sürücüyü vinç yardımıyla kurtardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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