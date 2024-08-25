25 Ağustos 2024, Pazar
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Siirt'te acı olay! Serinlemek için girdiği çay sonu oldu
Siirt'te serinlemek için çaya giren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuk boğularak can verdi.
Siirt'te 13 yaşındaki bir çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Siirt'in Başur Çayı'na serinlemek için suya giren Zeynep Eylül Çakır (13), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Çakır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.