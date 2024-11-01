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Siirt'te 2 milyon balık yavrusu baraj göllerine bırakıldı!

Siirt'te 2 milyon balık yavrusu baraj göllerine bırakıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 23:49
Siirt'te, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Şirvan ilçesindeki Çetin barajlarına 2 milyon şabut balığı yavrusu bırakıldı.
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