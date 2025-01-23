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Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti!

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 20:14
Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcık kuşları, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi semalarında uçtu. Gün batımında bir anda ortaya çıkan yüzlerce sığırcık kuşu, gruplar halinde gökyüzünde dans edercesine uçtu. Gökyüzünde çeşitli figürler çizen kuşlar, izleyenleri mest etti. Orta Garaj mevkiinde bir vatandaş ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görsel şölen, havanın kararması ile son buldu.
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Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti!
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti!
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti!
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