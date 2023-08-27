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Sigarayı bıraktı! 2 yıllık parasıyla 2004 model midibüsü karavana çevirdi… İçerisinde yok yok

İHA
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Giriş: 27.08.2023 11:36
İzmir'de yaşayan oto elektrik ustası Mehmet Ardil, 2 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra 2004 model midibüsünü, işçiliğinin çoğunu kendisi yaparak karavana çevirdi.
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2 yıllık sigara parasıyla midibüsü karavana çevirdi
2 yıllık sigara parasıyla midibüsü karavana çevirdi
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