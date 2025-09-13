13 Eylül 2025, Cumartesi
Sigara içme bahanesiyle dışarı çıkıp kuaförün 5 bin TL’lik ödemesini yapmadan kaçtı
Hatay’da kuaförde 5 bin TL’lik işlem yaptıran ve ardından sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan kadın, ödemeyi yapmadan kayıplara karıştı. Kadının gelmemesi ve aramaması üzerine dolandırıldığını fark eden kuaför Sinan Kutlusoy, "Toplamda yaklaşık 5 bin TL’lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı" dedi.