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Sigara içebilmek için ailesini katletti!

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Giriş: 22.03.2022 11:09
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde "evde sigara içme" diyen ailesi ile tartışma yaşayan 28 yaşındaki Reşit Y. annesini öldürdü, 2 kız kardeşi ile babasını da yaraladı. Babasının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yakalanan zanlı karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Cani gencin olayı sigara içme tartışması yüzünden yaptığı iddia edildi
Sigara içebilmek için ailesini katletti!
Sigara içebilmek için ailesini katletti!
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