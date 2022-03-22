Sigara içebilmek için ailesini katletti!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde "evde sigara içme" diyen ailesi ile tartışma yaşayan 28 yaşındaki Reşit Y. annesini öldürdü, 2 kız kardeşi ile babasını da yaraladı. Babasının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yakalanan zanlı karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Cani gencin olayı sigara içme tartışması yüzünden yaptığı iddia edildi