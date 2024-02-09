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Sigara beyinde kalıcı hasara yol açıyor! Ebeveynlerin sigara kullanımı bu riski daha da arttırıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 19:45
Son 3 yılda hastanelerde bulunan sigara bırakma polikliniklerine 18 yaş altı hasta başvuru sayısı arttı. Uzmanlar, 18 yaşından önce sigara kullanımının beyinde kalıcı değişime yol açtığı konusunda uyarıda bulundu.
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