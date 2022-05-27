27 Mayıs 2022, Cuma
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'Sıfır Bir' oyuncusu sokak ortasında dehşet saçtı!
Adana’da sokak ortasında bir kadın ve bir erkeği bacağından vuran Mahmut Ç, yakalandı. Tutuklanan zanlının internet üzerinden yayınlanan “Sıfır bir” adlı dizide oynadığı öğrenildi.