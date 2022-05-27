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'Sıfır Bir' oyuncusu sokak ortasında dehşet saçtı!

İHA
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Giriş: 27.05.2022 16:45
Adana’da sokak ortasında bir kadın ve bir erkeği bacağından vuran Mahmut Ç, yakalandı. Tutuklanan zanlının internet üzerinden yayınlanan “Sıfır bir” adlı dizide oynadığı öğrenildi.
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