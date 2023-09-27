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Sıfır atık ile ekonomiye katkı

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 12:42
Emine Erdoğan’ın öncülük etiği sıfır atık projesinde ekonomiye 6 yılda 96 milyar liralık katkı sağlandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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Sıfır atık ile ekonomiye katkı
Sıfır atık ile ekonomiye katkı
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