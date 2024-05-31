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Sıfır araç mağdur oldu! O kilometre aldığı araç boyalı çıktı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 31.05.2024 13:09
Son dakika yaşam haberleri… Adana'da yaşayan Mustafa Yıldız'ın Mersin'deki bir bayiden sıfır aldığı araç boyalı çıktı. Karşı taraf değişimi kabul etmeyince o da dava açtı.
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