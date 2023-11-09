09 Kasım 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şifa Hastanesi’nde gönüllü çalışan Gazzeli tıp öğrencesi: Hala hayattayız
İsrail hastane çevrelerine bombalar yağdırıyor, binlerce kişinin sığındığı bu hastanelerde siviller katlediliyor. Bombaların hedefindeki Şifa Hastanesi’nde çalışan Gazzeli bir tıp öğrencisi bombalardan düşen şarapnel parçasını göstererek "Hala hayattayım" dedi ve "Soykırımı durdurun" mesajını verdi.