Şifa Hastanesi’nde gönüllü çalışan Gazzeli tıp öğrencesi: Hala hayattayız

İsrail hastane çevrelerine bombalar yağdırıyor, binlerce kişinin sığındığı bu hastanelerde siviller katlediliyor. Bombaların hedefindeki Şifa Hastanesi’nde çalışan Gazzeli bir tıp öğrencisi bombalardan düşen şarapnel parçasını göstererek "Hala hayattayım" dedi ve "Soykırımı durdurun" mesajını verdi.

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