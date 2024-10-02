02 Ekim 2024, Çarşamba
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Şiddetli sağanağın ardından Bartın Irmağı çamura döndü!
Bartın'da etkili olan sağanağın ardından su seviyesi yükselen Bartın Irmağı su baskınlarına neden olurken, yağışlarla birlikte ırmak adeta çamur akmaya başladı. Sağanağın etkisini kaybetmesine rağmen polis, AFAD ve belediye ekipleri sürekli kontroller yaparak, ırmağın farklı noktalardaki su seviyesini denetlemeye devam ediyor.