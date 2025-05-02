02 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Şiddetli rüzgarın devirdiği araç park halindeki otomobilin üzerine düştü
Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Turgut Özal Bulvarı'nda şiddetli rüzgar, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü.