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Şiddetli rüzgarın devirdiği araç park halindeki otomobilin üzerine düştü

Şiddetli rüzgarın devirdiği araç park halindeki otomobilin üzerine düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.05.2025 01:52
Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Turgut Özal Bulvarı'nda şiddetli rüzgar, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü.
Şiddetli rüzgarın devirdiği araç park halindeki otomobilin üzerine düştü
Şiddetli rüzgarın devirdiği araç park halindeki otomobilin üzerine düştü
Şiddetli rüzgarın devirdiği araç park halindeki otomobilin üzerine düştü
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