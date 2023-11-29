29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şiddetli lodos kuşları da vurdu! Yüzlerce martı boş araziye sığındı

Şiddetli lodos kuşları da vurdu! Yüzlerce martı boş araziye sığındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2023 13:47
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos kuşları da vurdu. Şiddetli lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme’de boş bir araziye sığındı. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken, uçmakta zorlanan binlerce martı, lodosun geçmesini beklediği görüldü.
250 yıllık çınarı devirme anı kamerada
250 yıllık çınarı devirme anı kamerada
Şiddetli lodos kuşları da vurdu!
Şiddetli lodos kuşları da vurdu!
Kadıköy’de fırtına ile sağanak yağış etkili oluyor
Kadıköy'de fırtına ile sağanak yağış etkili oluyor
Şişli’de yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Şişli’de yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Ordu’da balık tutarken ırmağa düşüp öldü
Ordu'da balık tutarken ırmağa düşüp öldü
Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş!
Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş!
6 yaşındaki öğrenciyi kaldırıp yere fırlattı
6 yaşındaki öğrenciyi kaldırıp yere fırlattı
Polat çifti neden tutuklandı?
Polat çifti neden tutuklandı?
Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu
Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu
Ayakta durmak imkansız!
Ayakta durmak imkansız!
Tsunamiyi andıran görüntüler
Tsunamiyi andıran görüntüler
Rus model ve kızı...
Rus model ve kızı...
Daha Fazla Video Göster