Şiddet belgelenmesine rağmen o öğretmen serbest! Özrü kabahatinden beter

İstanbul - Büyükçekmece'de, bir rehabilitasyon merkezinde öğrencilere şiddet uygulandığı haberini ekrana taşımıştık. Engelli öğrencilerden birini darp ettiği tespit edilen öğretmen tutuklanmıştı. Evlatları o merkezde şiddet gören aile, bir kez daha yıkıldı. Çünkü o sözde öğretmen serbest bırakıldı.

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