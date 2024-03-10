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Şiddet belgelenmesine rağmen o öğretmen serbest! Özrü kabahatinden beter

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 09:22
İstanbul - Büyükçekmece'de, bir rehabilitasyon merkezinde öğrencilere şiddet uygulandığı haberini ekrana taşımıştık. Engelli öğrencilerden birini darp ettiği tespit edilen öğretmen tutuklanmıştı. Evlatları o merkezde şiddet gören aile, bir kez daha yıkıldı. Çünkü o sözde öğretmen serbest bırakıldı.
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