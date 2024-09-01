01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sıcaktan bunalanlar soluğu mesire alanlarında ve mağaralarda aldı

Sıcaktan bunalanlar soluğu mesire alanlarında ve mağaralarda aldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2024 11:01
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artış gösterdiği Gaziantep'te vatandaşlar soluğu mesire alanlarında, ormanlarda, serin mağaralarda, parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı.
Kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı
Kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı
Sıcaktan bunalanlar soluğu mağaralarda aldı
Sıcaktan bunalanlar soluğu mağaralarda aldı
Uludağ’da yemek yiyen ayıya mini konser verdi
Uludağ’da yemek yiyen ayıya mini konser verdi
10 yıldır aranan şüpheli Bursa’da yakayı ele verdi
10 yıldır aranan şüpheli Bursa’da yakayı ele verdi
Drift atıp park halindeki otobüse böyle çarptı
Drift atıp park halindeki otobüse böyle çarptı
Trol teknelerin ağları kalamarı vurdu
Trol teknelerin ağları kalamarı vurdu
Kanser ağrılarına dayanamadı intihara kalkıştı
Kanser ağrılarına dayanamadı intihara kalkıştı
Enfeksiyondan korumak için en önemli şey el hijyeni
Enfeksiyondan korumak için en önemli şey el hijyeni
Ehliyetini vermemek için direndi
Ehliyetini vermemek için direndi
Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekorunu kırdı
Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekorunu kırdı
DNA örnekleri eşleşti
DNA örnekleri eşleşti
FETÖ ihraçları PKK ile mücadeleye yansıdı!
FETÖ ihraçları PKK ile mücadeleye yansıdı!
Daha Fazla Video Göster