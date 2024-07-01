Sıcakta serinleten lezzet: Bici Bici

Kavurucu sıcak havanın etkili olduğu Adana'da, vatandaşlar "Bici Bici" ile serinliyor. Yoğun ilgi gören tatlı, 2 çeşit olarak hazırlanıyor.

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