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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Yeni haftada yağış var

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Yeni haftada yağış var

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 09:18
Hafta sonu yurt genelinde açık ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yaz esintisi yurdu saracak ancak yeni hafta ile birlikte yağışlar etkisini gösterecek. İşte havanın notları…
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Yeni haftada yağış var
Yeni haftada yağış var
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