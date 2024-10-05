Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Yeni haftada yağış var

Hafta sonu yurt genelinde açık ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yaz esintisi yurdu saracak ancak yeni hafta ile birlikte yağışlar etkisini gösterecek. İşte havanın notları…

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