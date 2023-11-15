15 Kasım 2023, Çarşamba
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Sıcaklıklar düşüyor: Sırada kar, fırtına, sağanak var! Marmara için kar uyarısı! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı | İşte hava durumu tahmini
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji, ülke genelinde görülen yağışlı havanın etkisinin devam edeceğini açıkladı. Hafta sonu İstanbul dahil birçok kentte sağanak beklenirken, Marmara dahil kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere son hava durumu tahmini...