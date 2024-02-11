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Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış yolda! 81 ilde alarm verildi! Meteoroloji'den üst üste uyarılar...

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Giriş: 11.02.2024 11:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritaları güncellenirken yurt genelinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceği ve tüm illerde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Ayrıca bazı iller için fırtına uyarısı yapılırken, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar...
Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış yolda
Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış yolda
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